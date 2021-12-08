ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إن جلسة البرلمان التي عقدت هي جلسة مؤجلة، وحضرها نحو 60 عضوًا برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس.

امغيب أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه تمت مناقشة التطورات السلبية في العملية الانتخابية والأسباب التي أدت إلى انحراف مفوضية الانتخابات عن مسارها وعدم التزامها بقانون انتخاب رئيس الدولة ومواده.

وتابع: “قررنا تشكيل لجنة تواصل مع المفوضية تتكون من أعضاء اللجان الفرعية للاطلاع على الأسباب الحقيقية التي أدت لانحراف عمل المفوضية ومعالجتها”.

وأكد على احترامهم القضاء الليبي ولم يتم التطرق إلى عمل المجلس الأعلى للقضاء ولجانه، وسيتم بحث الأمور التي جعلت المفوضية تقحم القضاء الليبي في التطورات الأخيرة.