ليبيا – أكد وزير خارجية مالطا “إيفاريست بارتولو” إن الطريق إلى الاستقرار في ليبيا ما زال شاقًا وصعبًا رغم اقتراب موعد إجراء الانتخابات خلال هذا الشهر.

“بارتولو” وصف في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة “مالطا توداي” وتابعتها صحيفة المرصد الوضع في ليبيا بالمعقد، لتشابك العوامل العسكرية والأمنية والاقتصادية ووجود الكثير من الانقسام الداخلي بين الأطراف الليبية، بسبب لا عبين خارجيين.

وأشار “بارتولو” إلى أنه ما زال من المبكر رؤية كيفية تتطور الأمور فالمطلوب انتظار ما سيحدث، لأن الوضع يتغير من يوم إلى آخر.