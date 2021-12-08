ليبيا – شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن في حفل افتتاح محكمة استئناف جنوب طرابلس، والتي تم إنشاؤها حديثًا بموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، بحضور المستشار مفتاح القوي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية؛ وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وجمع من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة العدل.

وزيرة العدل أكدت في كلمة لها خلال حفل الافتتاح على أهمية إنشاء هذه المحكمة، كونها تخفف من عبء العمل الذي كانت تقوم محكمة استئناف طرابلس به، وأيضًا لكونه سيؤدي إلى تحسين الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين من تقريب خدمات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.

وأكدت الوزيرة على استعداد الوزارة للعمل مع المجلس الأعلى للقضاء في سبيل توفير احتياجات المحاكم وتذليل كافة الصعاب لأجل توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين.

كما قامت الوزيرة بجولة تفقدية لمحكمة السواني الابتدائية واستمعت إلى ملاحظات رئيس المحكمة والقضاة العاملين بها والصعوبات التي تواجههم.