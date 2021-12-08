ليبيا- كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع مفوضية الانتخابات بشأن سير العملية الانتخابية.

بليحق أوضح في بيان صدر عنه تابعته صحيفة المرصد إن قرار المجلس جاء خلال الجلسة المغلقة التي عقدها الثلاثاء بحضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مؤكدا إن الجلسة تمت برئاسة إحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وتم تعليقها إلى الإثنين المقبل.

وتابع بليحق إن اللجنة التي ستضم 5 أعضاء من اللجان النيابية التشريعية والداخلية والدفاع والأمن القومي والعدل والأجهزة الرقابية ستقدم تقريرها للمجلس قبل الإثنين المقبل بعد أن تتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.