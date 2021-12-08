بينهم ضباط ونساء.. تعرف على اللائحة الإيرانية السورية التي طالتها عقوبات واشنطن بالأسماء والمراكز

بينهم ضباط ونساء.. تعرف على اللائحة الإيرانية السورية التي طالتها عقوبات واشنطن بالأسماء والمراكز

واشنطن – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وسوريا وأوغندا، حيث تستهدف العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

وفي بيان بها، أعلنت الخزانة الأمريكية أنها فرضت العقوبات على الكيانات والأفراد في إيران، بسبب “القمع”، لافتة إلى “قمع عنيف للمحتجين المسالمين وسجناء الرأي” في البلاد.

وذكرت الوزارة أسماء الأفراد والكيانات الإيرانية المعاقبة في إيران ووظائفهم، وهم:

– حسن كرامي (كرامي): هو قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (عام 2019).

– محسن إبراهيمي (إبراهيمي): قائد القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية (عام 2016).

– سيد رضا موسوي أعظمي (أعظمي): قائد مجموعة تابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية .

– غلام رضا سليماني: قائد قوات الباسيج الإيرانية.

– ليلى فاسيغي (فاسيغي): محافظة مدينة القدس في إيران.

– علي همتيان (همتيان) ومسعود صفداري (صفداري): محققان في الحرس الثوري الإيراني.

– صغرة خدادادي: المديرة الحالية لسجن قرتشك النسائي.

– سجن زاهدان، الواقع في إقليم سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

– سجن أصفهان المركزي، المعروف أيضا باسم “سجن داستغيرد”.

– محمد كرامي: عميد، وقائد قاعدة عمليات القدس الجنوبية الشرقية التابعة للحرس الثوري الإيراني في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

أما من الجانب السوري، فأعلنت الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على “أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية القاتلة ضد المدنيين، وضد مسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا”، وهم:

– توفيق محمد خضور (خضور): لواء في القوات الجوية السورية، ويتولى حاليا قيادة الفرقة 22 الجوية.

– محمد يوسف الحاصوري (الحاصوري): لواء في القوات المسلحة السورية، قائد اللواء “70” في قاعدة “T-4” العسكرية.

– أديب نمر سلامة (سلامة): مساعد مدير المخابرات الجوية السورية.

– قحطان خليل (خليل): رئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا.

– كمال الحسن (الحسن) هو قائد فرع “227” من المخابرات العسكرية السورية.

المصدر: “وزارة الخزانة الأمريكية”