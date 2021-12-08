ليبيا – قال نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام قبل استقالة يان كوبيتش، والتي تبدأ فعليًا في العاشر من الشهر الحالي، مضيفًا: “أخذنا علمًا بمجهودات كوبيتش للتأكد أن هناك انتقالًا سلسًا فيما يخص عملنا في ليبيا وهذا كل ما يمكننا قوله الآن”.

حق وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن “العاشر من ديسمبر ليس بعيدًا، وسنعلن بعد ذلك الوقت أي تفاصيل جديدة، ولكن حاليًا نحاول التأكد بأن كل شيء سيمر بسلاسة، وأن هناك قيادة للبعثة تتواصل مع الأطراف على الأرض”.

وحول ما إذا كان تعيين ستيفاني وليامز يعد إشارة على أن الأمين العام للأمم المتحدة يواجه صعوبة في تعيين مبعوث خاص متوافق عليه من جميع الأطراف، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قال حق: “ليس بالضرورة، نريد حاليًا أن تكون هناك فترة انتقالية سلسة، حيث تواجه ليبيا فترة مهمة، وستشهد انتخابات نهاية الشهر، ومن الضروري أن نقوم بأداء مهامنا على أتم وجه، وأن ندعم الانتخابات بالطريقة الضرورية”.

وأضاف حق: “ستيفاني وليامز لديها خبرة وتعرف الأطراف، وستكون سريعة في التأقلم مع ما يحدث،وهذه طريقتنا للتأكد من أننا نتقدم بكل قوانا لدعم الانتخابات، وقد نعين مع الوقت آخرين، ولكن حاليًا هذه المهمة التي أمامنا، وهي الشخص المثالي لتنفيذ هذه المهمة”.