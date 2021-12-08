مصر – سيفقد منتخب مصر، بسبب الإيقاف، جهود ظهيره الأيمن، أكرم توفيق، في مواجهة الأردن في الدور ربع نهائي لبطولة كأس العرب “قطر 2021”.

وتحصل أكرم توفيق على إنذار في لقاء الجزائر أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وهذا الإنذار هو الثاني لأكرم توفيق بعدما نال بطاقة صفراء في مباراة لبنان في الجولة الأولى لدور المجموعات، وبالتالي سيغيب بسبب الإيقاف عن مباراة الأردن المقررة السبت المقبل، على أن يكون متاحا للمشاركة في الدو نصف النهائي في حال تأهل “الفراعنة”.

وتحوم الشكوك أيضا حول إمكانية مشاركة الثنائي أحمد حجازي، وأيمن أشرف، اللذين اشتكيا من الإصابة في لقاء الجزائر ولم يتمكنا من إكمال المباراة.

المصدر: وكالات