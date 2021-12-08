ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الثلاثاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بحضور عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد.

صنع الله أطلع اللافي بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفطو على كل التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط، والديون المتراكمة التي أثقلت كاهل المؤسسة وشركاتها للايفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عامليها وشركاتها والشركات الخدمية المحلية والدولية ولتسيير أعمال القطاع.

كما تم التطرق الى الحلول المناسبة والكفيلة لتجاوز هذه التحديات وأهمها تسييل الميزانيات المالية الضرورية لكي تتمكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه.

بدوره، أكد اللافي في هذا الصدد بأنه سيقدم كافة سبل الدعم للمؤسسة اللازم كونها الرافد الأساسي لاقتصاد ليبيا وشريان الحياة للشعب الليبي كافةً، موضحًا بأنه على جميع الجهات دعم هذه المؤسسة الاقتصادية الفنية على جميع الاصعدة لضمان مستقبل أفضل يتطلع إليه كافة أفراد الشعب الليبي.

وأضاف بأن المجلس الرئاسي سيقدم الدعم اللازم من أجل استمرار هذه المؤسسة العريقة في القيام بواجبها الوطني المتمثل في دعم الاقتصاد لإعادة الاستقرار للدولة الليبية في القريب العاجل.

وفي ختام الاجتماع، أكد صنع الله بأنه برغم التحديات التي يواجهها قطاع النفط، لافتًا إلى أن المؤسسة وشركاتها ستستمر في عملها الدؤوب من أجل تأمين قوت الشعب الليبي، وهي تعمل جاهدةً للحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته، من أجل تأمين مداخيل كافية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحًا بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة كل الليبيين.

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