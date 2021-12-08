إيران – أعلنت الحكومة الإيرانية، أن وزارة النفط نجحت في بيع النفط وجباية عائداته، وإدخالها إلى الاقتصاد الإيراني.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي: “تعتبر الحكومة أن من واجبها رفع العقوبات وتتابع هذا الملف بجدية”، لافتا إلى أنه “بالتوازي مع الجهود المبذولة لرفع العقوبات، نعمل على إفشالها وتقليل اثرها”.

وأضاف بهادري جهرمي: “لقد نجحت وزارة النفط في بيع النفط وجباية عائداته وإدخالها إلى الاقتصاد الإيراني”.

وأكمل: “إلى جانب الجهود الدبلوماسية لتأمين النقد الأجنبي، شهدنا مساعي كبيرة لبيع النفط وإعادة العملة الصعبة الناتجة عن صادرات النفط والسلع، وحققنا انفراجا جيدا في هذا المجال”.

المصدر: RT