روسيا – وقعت روسيا واليونان، اليوم الأربعاء، خمس اتفاقيات وذلك عقب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين روسيا واليونان للفترة 2022-2024، وفقا لبيان نشر على موقع الكرملين. كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية بين حكومة الاتحاد السوفيتي واليونان بشأن منع الحوادث في البحر خارج المياه الإقليمية في 10 أبريل 1991.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرتي تفاهم: بشأن التعاون في تطوير وتشغيل البنية التحتية لأشعة الليزر بين وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية ووزارة التنمية والاستثمار اليونانية.

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال إدارة الضرائب بين مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية ووكالة الإيرادات الحكومية المستقلة في اليونان.

وتم إبرام وثيقة أخرى عبارة عن برنامج أعمال مشتركة بين الوكالة الفيدرالية للسياحة في روسيا ووزارة السياحة اليونانية للفترة 2022-2024 في مجال السياحة.

المصدر: تاس