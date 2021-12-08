لأول مرة في التاريخ بـ” الإنذار”.. الجزائر تصطدم بالمغرب في كأس العرب

لأول مرة في التاريخ بـ” الإنذار”.. الجزائر تصطدم بالمغرب في كأس العرب

قطر – ضرب المنتخب الجزائري موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، المقامة حاليا، مع نظيره المغربي، بعد التعادل أمام مصر (1-1) مساء يوم الثلاثاء.

وسجل المدافع الجزائري محمد أمين توغاي هدف التقدم لمنتخب “محاربي الصحراء” مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ورد المصري عمرو السولية بهدف التعادل “للفراعنة” سجله بتسديدة من ضربة جزاء بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

وحصل الجزائري ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي جرت على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

ووضعت هذه البطاقة المنتخب الجزائري في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخب مصر بعد تعادلهما بالنقاط برصيد 7 لكل منهما، والأهداف، والمواجهة المباشرة، وبالتالي حسم “اللعب النظيف” هوية المتصدر، فقد كان المنتخبان متعادلين بهذا المعيار أيضا قبل مباراة اليوم، برصيد 3 بطاقات صفراء لكل منهما، وحصلا على نفس العدد خلال هذه المباراة، وذلك قبل أن يتعرض ياسين تيطراوي للطرد في الوقت الضائع.

وسيكون منتخب الجزائر على موعد في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره المغربي بطل المجموعة الثالثة، بينما سيواجه المنتخب المصري نظيره الأردني وصيف بطل المجموعة الثالثة.

وفي ما يلي قواعد تحديد المتأهلين في كأس العرب حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط

1- فارق الأهداف.

2- عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.

3- النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

4- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

5- الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

6- خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي: بطاقة صفراء -1، بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية -3، بطاقة حمراء مباشرة -4، بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب -5

8- القرعة.

المصدر: وكالات