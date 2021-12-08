ليبيا – قال مدير الحجر الصحي بمنفذ وازن مسعود شمسان إن الحركة المرورية بمنفذ وازن الحدودي تسير بشكل طبيعي من الجانبين ووفق البروتوكول الصحي المعتمد.

شمسان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اشترط على المارة في الاتجاهين إبراز بطاقة التطعيم وإفادة خلو من الفيروس لا تتجاوز 48 ساعة شاملة الأطفال فوق 6 سنوات بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

ووصف شمسان الحركة التجارية بـ “الجيدة”، لافتًا إلى وجود نقص في بعض الإمكانيات حيث يتم التغلب عليها بجهود ذاتية.

وأشار إلى أن مركز الحجر الصحي به 5 حالات من سكان المنطقة، والوضع يعد مستقرًا، مضيفًا: “نجري تحاليل سريعة للمسافرين الذين نشتبه في وضعهم الصحي، ولم نسجل أي إصابات بينهم حتى الآن”.