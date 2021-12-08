الكويت – أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالعلاقات الكويتية السعودية التي وصفها بالتاريخية، وقال إن الكويت والسعودية بلد واحد والحدود لا وجود لها إلا في الكتب.

ووصف العلي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد بـ”المباركة”، مضيفا: “الزيارة في بيت واحد ومن غرفة إلى غرفة والراس واحد”.

وأكد أن “الكويت والسعودية بلد واحد وأن الحدود لا وجود لها إلا في الكتب، ونتطلع إلى زيارة بن سلمان الميمونة واستقباله بكل ترحاب”.

وعن ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، هنأ العلي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وقطر حكومة وشعبا بالعيد الوطني، موضحا أنها مناسبة غالية على الشعب الكويتي.

المصدر: صحيفة “الأنباء”