مصر – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاني دعم الجامعة المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها.

وأعرب أبو الغيط عن ثقته بقدرة ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهما من أجل المضي قدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الاجراءات الاصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي”.

وشدد أبو الغيط على أن “تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانبا مهما من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد”، معربا عن ارتياحه “للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى”، ومناشداً كافة الأطراف العربية على وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

بدوره، قال ميقاتي: “تشرفت بزيارة مقر الجامعة العربية للتعبير أولا عن شكري لمعالي الأمين العام أحمد أبو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة، وعلى دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون إلى جانب لبنان دائما”.

وأضاف: “أعلم جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لتفهم موقفه، وشكرته على جهده بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق، ونحن كعرب نتطلع إلى هذا المكان ليجمع جهودنا ولنتصالح، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وعلينا أن نكون جميعا يدا واحدة، ويد الله مع الجماعة”.

المصدر: RT