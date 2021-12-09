إسرائيل – أفادت قناة “كان” بأن الجيش الإسرائيلي سيجري تدريبات واسعة النطاق فوق البحر الأبيض المتوسط ​​في الربيع المقبل مع عشرات الطائرات التي تحاكي تنفيذ ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، فإن هذه التدريبات، ستكون واحدة من أكبر التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق والتي ستشارك فيها عشرات الطائرات، بما في ذلك مقاتلات F-15 وF-35 وF-16 وطائرات التجسس Gulfstream G550 و طائرات للتزود بالوقود.

وأوضح أن الطائرات ستجري التدريبات على مسافات بعيدة فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لمحاكاة المسافة (أكثر من 1000 كيلومتر) التي ستحتاجها لتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن من المقرر إجراء التمرين في غضون ستة أشهر تقريبا.

ويأتي هذا التقرير، في وقت صعد فيه المسؤولون الإسرائيليون خطابهم ضد إيران، بما في ذلك التهديد باتخاذ إجراء أحادي الجانب ضد طهران.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”