سوريا – نشرت السفارة السورية في روسيا “إعلانا هاما” يتعلق بالمواطنين السوريين المقيمين في الخارج.

وقالت السفارة في بيانها أمس الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “تعلمكم السفارة أنه أصبح من الممكن استقبال معاملات الأخوة المواطنين وإنجازها إلكترونيا لدى المركز القنصلي الإلكتروني على الموقع الإلكتروني”.

وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء يأتي “في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين المقيمين خارج القطر، وإنجاز معاملاتهم القنصلية بيسر وسهولة، وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل جراء الحضور إلى بعثاتنا لمتابعة شؤونهم القنصلية، وخاصة من الدول التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي للقطر فيها”.

المصدر: RT