البرازيل – أكدت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم، بيليه، إن والدها الذي يعالج في المستشفى بسبب إصابته بسرطان القولون، سيعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد لقضاء هذا المناسبة مع الأسرة.

وخضع بيليه (81 عاما)، المتوج مع منتخب بلاده البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات، لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر الماضي، وقضى نحو شهر تحت الرعاية لكنه أدخل مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو، أمس الأربعاء، لاستكمال العلاج.

وقالت كيلي عبر “إنستغرام”: “سيعود (بيليه) إلى المنزل في غضون يومين أو ثلاثة للاستمتاع بعيد الميلاد (مع الأسرة)”.

وأضافت “هذه الخطوة لم تكن مفاجئة بل كانت مقررة سلفا وهي تأتي في إطار استكمال العلاج”.

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة، إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

المصدر: رويترز