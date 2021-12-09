اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية بمنطقة جبلية في محيط العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في بيان له إنه “دمر مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط صنعاء”.

وأضاف أنه تم “تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث، ودمرنا مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في صنعاء”.

وتابع: “اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية”.

وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفاً عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.

المصدر: “واس” + RT