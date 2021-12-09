ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن هناك العديد من العقبات أمام سير العملية الانتخابية، منها الانتهاكات التي تعرضت لها مراكز الاقتراع مؤخرًا، واستمرار أصوات الكراهية، إضافة إلى الحشد من المجموعات المسلحة والميليشيات في المنطقة الغربية التي لا تريد للانتخابات أن تأتي بنتائج على غير هواها.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء حذر من سلامة إجراء العملية الانتخابية في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى البلاد والحشد، وممارسات أخرى، منبها إلى أن السيناريو الآخر في حال نجاح المعرقلين هو العودة إلى الصراع، وهو الأمر الذي لا ترغبه جميع الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن الليبي، لكنه خطر قائم، سيعيد البلاد إلى مربع صفر.