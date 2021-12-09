ليبيا – قال عضو لجنة الـ10 العسكرية المشتركة الفريق خيري التميمي إن اللجنة ستجتمع اليوم بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

التميمي وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الأربعاء، أشار إلى أن اللقاء سيناقش قضيّة المرتزقة والقوات الأجنبية والحصول على دعم روسي لإخراجهم من الأراضي الليبية، وحلّ هذا الملف بشكل نهائي.

وبحسب التميمي، ستطلب اللجنة العسكرية من الجانب الروسي المساعدة في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفقًا للخطة التي وضعتها وتقضي بسحب جميع المرتزقة، وكذلك القوات الأجنبية تحقيقًا لمبدأ السيادة الليبية.