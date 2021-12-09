ليبيا – اجتمع وكيل شؤون المغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد زيدان خلال اليومين الماضيين مع نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية عميد بشير عون.

الاجتماع تركز بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالمواطنين الليبيين المغتربين في الخارج، من حيث تصحيح أوضاعهم الثبوتية في السجلات الرسمية، لإثبات قيدهم في الأحوال المدنية وقيد حالات “الزواج ، الطلاق، المواليد، الوفيات”، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها، وخاصة المقيمين بدول الجوار.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي موسع بحضور القطاعات ذات العلاقة، والتواصل مع الجاليات الليبية في الخارج لتذليل الصعوبات التي تواجههم.