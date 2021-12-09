ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “فان غارد” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية عن حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدان بتهريب الفتيات من نيجيريا إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن رئيسة المحكمة الاتحادية العليا في مدينة كانو “جين إنيانغ” حكمت على المدان “إيكينا إيدانانكي” البالغ من العمر 27 عاما لقيامه بنهريب فتاتين صغيرتين من مدينة بورت هاركورت باتجاه الأراضي الليبية.

وبين التقرير إن “إيدانانكي” أقر بذنبه الذي اكتشفته الوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر مؤكدا إن “إيكينا” متورط مع شقيقه الطليق بارتكاب جرائم تجارة الفتيات بهدف الدعارة والترويج لأنشطتها الدعارة في ليبيا وهو الأمر الذي يعاقب عليه بشدة القانون النيجيري.

ترجمة المرصد – خاص