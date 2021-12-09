ليبيا – قال المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن هناك ترجيحات بتأجيل العملية الانتخابية لتاريخ آخر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تصدر القائمة النهائية للمرشحين رغم اقتراب موعد إجراء الانتخابات، خاصة أن الوقت لم يعد يسمح باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإجراءها.

السلاك خلال لقاء على شاشة “الغد” المصرية أوضح أن هناك تسريبات عن ضغوط ترقى إلى التهديدات وصلت إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات بشأن بعض المرشحين والغربة في إقصاءهم، مشددا على ضرورة التحرك العاجل لانقاذ العملية الانتخابية، حتى وإن تأجلت.