ليبيا – رأى المحلل المالي سليمان الشحومي أن الذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا كما أقره القانون وخارطة الطريق لم يعد أمرًا قابلًا للرجوع عنه، بعد أن تسلح كل الناخبين ببطاقاتهم الانتخابية وأصبحوا جاهزين للمشاركة والتعبير عن أنفسهم وبعد أن قال القضاء كلمته في الطعون.

الشحومي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الليبيون يريدون أن يقولوا كلمتهم ليعاد ترميم البلاد ومؤسساتها، فوجود برلمان منتخب ورئيس منتخب يفتح صفحة جديدة أكثر نظافة من الصفحات السابقة ليكتب عليها الجميع مشروع للعيش المشترك الجديد.

وتابع: “وكلاهما معًا البرلمان والرئيس المنتخبان سيكونان ضامنين لتحقيق إشراف فاعل ومتوازن مؤسساتي وإداري ورقابي قانوني مطلوب بإلحاح في هذا الوقت الحساس من مسيرة ليبيا كوطن للجميع”.