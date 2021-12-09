ليبيا – وجه عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني رسالة إلى كل وطني غيور يهمه عودة الأمن والسلام والاستقرار لهذا الوطن بأن يتصدى للعبث الجاري حول المفوضية لعرقلة الانتخابات بمبررات وأعذار أقبح من الذنب نفسه، بحسب قوله.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقد ارتضينا الديمقراطية نظام حكم، حيث الصندوق هو الحكم والفيصل الذي يعكس إرادة الشعب، فما علينا إلا قبول نتائجها بوردها وشوكها بحلوها ومرها”.

وأكد على أن التصدي والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه مصادرة إرادة الشعب أصبح واجبًا وطنيًا، بل فرض عين على كل مواطن.