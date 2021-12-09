بغداد – سلم العراق، الخميس، إيران رفات 55 من جنودها الذين قتلوا في الحرب بين البلدين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في الشرطة العراقية للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن بلاده “سلمت الخميس، رفات 55 جنديا إيرانيا قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في البصرة (جنوب)”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “رفات الجنود الإيرانيين عثر عليهم في مناطق حدودية عراقية مع إيران في مناطق شهدت معارك بين الطرفين”.

وخاض البلدان الجاران حربا عنيفة استمرت بين أعوام 1980 و1988 خلفت نحو مليون قتيل من الجانبين (حسب إحصاءات غير رسمية) وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

وتسود علاقات وثيقة بين البلدين منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة واشنطن، وتقود العراق حاليا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.

الأناضول