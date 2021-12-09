ليبيا – شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها خلال لقائه سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، والوفد المرافق له، الأربعاء.

الكوني أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أفضل من تأجيله، باعتباره اختتام لمسار خارطة الطريق الذي أنتجته مباحثات جنيف التي سنلتزم بتنفيذها ، و افضت بتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على اخراج القوات الاجنبية من كل التراب الليبي .

وتطرق الاجتماع لنتائج زيارة النائب لبروكسل مؤخرا ولقائه قيادات الاتحاد الاوروبي وبحثه ملف الهجرة بكافة جوانبه والحد منها بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، وبحثه ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة و معالجتهم تندرج وفق استراتجية ثنائية مشتركة على المدى البعيد.

من جهته ،قدم السفير الدعوة للكوني لزيارة بلجيكا ولقاء المسؤولين في بروكسل من أجل تعزيز علاقات التعاون في عديد المجالات بين البلدين.

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