ليبيا – استقبلت وزيرةالشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني أمس الثلاثاء سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمشروع التمكين الاقتصادي والذي يندرج تحته ثلاثة مشاريع مهمة، ومنها المشاريع الخاصة بذوي الإعاقة.

من جانبها، أوضحت الكيلاني بأنها بصدد إنشاء مركز لتأهيل وإعادة تأهيل المعاقين بالمنطقة الجنوبية بنفس مواصفات وتقنيات مركز تأهيل المعاقين بجنزور.

من جهتها، عبرت سفيرة فرنسا لدى ليبيا عن إعجابها بما وصلت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية من إنجازات وما اتخذته من قرارات مهمة تصب في مجملها لصالح المواطن وخدمته.