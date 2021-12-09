ليبيا- قفلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية، بوصول إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية 5385 مترشحًا ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 7ديسمبر.

مفوضية الانتخابات وفي بيان لها عبر مكتبها الإعلامي قالت: “المترشحون استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، ويعمل الآن قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة، وذلك وفقًا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية”.