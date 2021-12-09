ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء قوة مكافحة الإرهاب، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الأمني، خاصة فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية المقبلة.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس دور قوة مكافحة الإرهاب في المساهمة في حفظ الأمن ومكافحة الجرائم المتعلقة بزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تضطلع القوة بواجبها الأمني بكل مهنية، لتعزيز أمن المواطنين، لقطع الطريق على من يحاول المساس بأمن المجتمع.

وأشار إلى ضرورة العمل وفقًا للترتيبات التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في اجتماعاتها الأخيرة.

كما أشادت قوة مكافحة الإرهاب، باهتمام المجلس الرئاسي، بالملف الأمني، مثمنين دعوة المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي” لعقد مثل هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة، التي تهدف لدعم الأمن والاستقرار في البلاد.