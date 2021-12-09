ليبيا – أدى عدد من السفراء الجدد، أمس الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجههم إلى الدول الموفدين إليها.

المنفي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، متمنيًا لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

من جهتهم، تعهد السفراء، وهم إبراهيم سلطان المجبري، سفير ليبيا لدي جمهورية أوغندا، وأمل الجراري سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا، وخطاب حسين محمد، سفير ليبيا لدي مملكة السويد، وسالم مديقش، سفير ليبيا لدى مملكة الدنمارك، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.

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