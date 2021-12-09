ليبيا- عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر وأن تؤدي إلى استقرار الوضع في ليبيا.

بوتين أوضح في تصريحات صحفية له عقب لقاء جمعه برئيس وزراء اليونان “كرياكوس ميتسوتاكيس” تابعتها صحيفة المرصد أنه تحدث مع ضيفه بشكل مسهب عن الوضع في منطقة شرق الحر الأبيض المتوسط بما فيه ليبيا التي لا بد من الانطلاق من حقيقة أن استقرارها يجب أن يكون من خلال الانتخابات.

وتابع بوتين إن بلاده على اتصال حول هذه القضية مع كافة الأطراف المعنية بما فيها دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية وتركيا مع الأمنيات أن يسهم هذا في إيجاد حلول تناسب الجميع وتفضي لإحلال الاستقرار الدائم.