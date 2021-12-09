تباطؤ التضخم السنوي في الكويت إلى 2.9 بالمئة خلال أغسطس

تباطؤ التضخم السنوي في الكويت إلى 2.9 بالمئة خلال أغسطس

الكويت – أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تباطؤ نمو الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، إلى 2.9 بالمئة في أغسطس/آب الماضي، على أساس سنوي، من 3.17 بالمئة في يوليو/تموز السابق له.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، اطلعت الأناضول عليها، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 120.5 نقطة في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 117.1 نقطة بالشهر المماثل من 2020.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 11 مجموعة، أبرزها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 9.73 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه بنسبة 6.7 بالمئة.

في المقابل، سجلت مجموعة التعليم التراجع السنوي الوحيد بنسبة 15.46 بالمئة.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.17 بالمئة في أغسطس/آب الماضي، مقابل 0.25 بالمئة ارتفاعا في يوليو السابق له.

ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسط تأثيرات لجائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن البحري.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

الأناضول