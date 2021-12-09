ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن جلسة مجلس النواب التي عقدها جاءت بعد طلب 72 نائبًا لكن حضرها 60 عضوًا، وهذه علامة استفهام ربما برروا المسألة أنهم لم يتمكنوا من الحصول على طائرة للذهاب لطبرق، وهذا عبث من رئاسة مجلس النواب وإعضائه أنهم لا يستطيعون أن يضغطوا لكي يعقدوا جلسة صحيحة بنصاب صحيح، بحسب قوله.

الحويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بحسب البيان الصادر هم يحتجون على الالتفاف على العملية الانتخابية من القضاء بالذات، وهذه تعتبر سقطة وعدم معرفة ودراية فيفترض ألا يقولوا هذا الكلام ويتنزهوا عن اتهام المؤسسة القضائية بهذا الحديث.

وأضاف: “المؤسسة القضائية إذا لم يعجبك حكمها هناك آليات للطعن في الحكم والحقوق تذهب لمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، أما أن تتهم القضاء جزافًا على الإعلام وفي جلساتك هذا يعتبر خرق ونأمل من المؤسسة القضائية أن تحاول أن تأخذ حقها ممن ظلمها في هذه العملية؛ لأنه يعتبر اتهامًا باطلًا للمؤسسة القضائية وهناك آليات للطعون في الإحكام القضائية وهذا ما أراه، أن الجلسة لمتابعة العملية الانتخابية ومن قتلها من أصدر القوانين المعيبة الانفرادية المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وحتى للائحة الداخلية لقانون رقم 4 لسنة 2014، وهذه لم يتحدث عنها مجلس النواب، بل رأيناه يتحدث عن أمور لا تخصه وهي محاولة لزيادة العرقلة لا أكثر”.

واعتبر أن جلسة مجلس النواب عقدت على أنها معلقة وهذا خرق كبير للائحة الداخلية؛ لأن تعليق الجلسة على بنود معينة وعندما تستكمل البنود لا ينتهي التعليق، وهذه الجلسة معلقة منذ أن أعطى مجلس النواب الثقة للحكومة بنصاب 130 عضوًا، مشيرًا إلى أن ذلك جريمة وتدليس ومحاولة هروب من الواقع والمسؤولية.

وتابع: “أما فيما يخص عودة ستيفاني كمستشارة خاصة للأمين العام للشأن الليبي لأنه لا يوجد اتفاق في مجلس الأمن الدولي على تكليف مبعوث جديد آخر، هذا الانقسام في مجلس الأمن يؤثر سلبًا على عملية الحل في المسألة الليبية، جاء بستيفاني بحكم أنها مستشارة لا يحتاج لتصويت كأنها موظفة، وبهذا العمل تستطيع أن تكون هي الشخص، الأمين العام يعمل داخل ليبيا وسيتولى إدارة أمور البعثة بهذه الوظيفة، والمعروف أن ستيفاني على دراية كاملة بكل المسائل وتشعباتها لكن للأسف ما يسمى المجتمع الدولي طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي التمديد لها ووقع 60 عضوًا للتمديد لها لتنهي المسألة، ولكن المجتمع الدولي كان منقسمًا ولا يريد التمديد لستيفاني، لم يتدارك الأمين العام الحل في تلك الفترة بأن يضعها كمستشارة له وضاعت فرصة الحل”.

كما أكد على أن ستيفاني وليامز مدركة وتعلم كل خبايا المسألة الليبية وربما فقدت البوصلة ولن تستطيع أن تعمل كما كانت في السابق في ملتقى الحوار السياسي الـ 75، وإذا أرادت ان تعمل به يجب أن يتم تغير أعضاء الملتقى؛ لأنهم أصبحوا عقبة في الوصول لحل للمسألة الليبية ويجب النظر بجدية لإيجاد آليات للوصول لحل في المسألة الليبية.

واعتقد أن البلاد ستشهد تغييرًا سريعًا لكن لن توجد هناك انتخابات لأن العملية الانتخابية أجهضت بسبب القوانين المعيبة وبسبب أمريكا التي كانت تضغط بالانتخابات؛ لأنها تريد رئيسًا ولا تريد مصلحة الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن أمريكا تريد رئيسًا يستطيع إصدار قرارًا بإخراج الفاغنر من ليبيا لكن روسيا أربكت المشهد بإدخلها ما وصفه بـ “صبيها” في ليبيا وهو سيف الإسلام وأربك المشهد، بحسب قوله.

ونوّه إلى أن أمريكا حاليًا هي من تطالب بتأجيل الانتخابات، وستيفاني وليامز ربما تذهب لتأجيل الانتخابات، وبعدها تتوجه في عملية الحل من الصفر من جديد.