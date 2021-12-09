روسيا – أكد رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، إن أي استفزازات من قبل سلطات كييف في دونباس لحل الأزمة بالقوة سيتم إحباطها.

وأضاف غيراسيموف في تصريح اليوم الخميس، أمام الملحقين العسكريين الأجانب، إن تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة، مؤكدا أن السلكات الأوكرانية لا تفي باتفاقات مينسك.

وقال رئيس الأركان إن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا، لكن أي استفزازات من قبل كييف لحل الوضع في دونباس بالقوة سيتم قمعها، وأكد أن “المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام حول الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا هي كذبة”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام أنظمة صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات في دونباس، والتي زودتها بها الولايات المتحدة، كما تستخدم طائرات مسيرة تركية.

كذلك تطرق غيراسيموف إلى النشاط العسكري عند الحدود الروسية، مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) كثف نشاطه في المناطق المتاخمة لحدود روسيا في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الطيران الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي يقوم بتدريبات على إطلاق صواريخ “كروز” على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.

وأكد غيراسيموف استعداد وزارة الدفاع الروسية لبحث القضايا الأمنية من أجل تهدئة التوتر وزيادة مستوى الثقة المتبادلة.

المصدر: نوفوستي