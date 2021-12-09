النمسا – تأهل فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي لأول مرة في تاريخيه إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدف وحيد أمس الأربعاء.

ويدين الفريق النمساوي بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه السويسري نوا أوكافور الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “رد بول أرينا” بمدينة سالزبورغ، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وعمت فرحة عارمة غرفة تبديل ملابس نادي ريد بول سالزبورغ، حيث احتفل لاعبو الفريق بالإنجاز التاريخي الذي حققوه بوصوله لأول مرة في التاريخ إلى دور الـ16 للبطولة الأوروبية المرموقة.

واحتل ريد بول سالزبورغ المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة واحدة عند المتصدر نادي ليل الفرنسي، وتأهلا معا إلى الدور ثمن النهائي “للتشامبيونز ليغ”.

بينما اكتفى إشبيلية بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، وودع هذه البطولة ليلتحق بمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” المفضلة بالنسبة له.

بينما ودع فولفسبورغ الألماني البطولة، وبعد أن تذيل ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT