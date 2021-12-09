تونس – أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء بمعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مراسم تدشين المقر الجديد لسفارة فلسطين بتونس.

وقام الرئيسان بجولة في أرجاء المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية بتونس واطلعا على مختلف مكوناته وخصائصه المعمارية.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء بالجناح الرئاسي في مطار تونس قرطاج الدولي، رئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي وصل في زيارة رسمية إلى تونس.

وعقد سعيد يوم الأربعاء محادثات مع عباس تطرقا خلالها إلى علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وقلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس الرئيس التونسي قيس سعيد، القلادة الكبرى لدولة فلسطين.

وجاء هذا التكريم، تقديرا لمواقف الرئيس التونسي الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وتعزيزه لعلاقات الأخوة التونسية الفلسطينية، وتثمينا لمكانته على المستويات العربية والدولية، ولقيادته الحكيمة لتونس في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.

المصدر: RT