نيجيريا – أوضح سفير نيجيريا لدى روسيا، عبد الله شيخو، إن روسيا باعتبارها قوة عالمية كبرى، يمكن أن تلعب دورا مهما في حل النزاعات في إفريقيا، بما في ذلك في إثيوبيا.

وأضاف السفير لوكالة “نوفوستي”: “أعتقد أن جوهر زيارته (الرئيس السابق لنيجيريا أولوسيغون أوباسانجو إلى موسكو) كان للتفاوض وشرح ما حققه خلال فترة عمله كوسيط في منطقة القرن الإفريقي فيما يتعلق بالأزمة هناك (في إثيوبيا، في إقليم تيغراي) حتى تفهم روسيا مجرى الوضع، وبالتالي يمكنها المساعدة في حل المشاكل في هذه المنطقة”.

وبحسب السفير فإن الوضع في إثيوبيا مشكلة عالمية، قائلا: “عندما تكون هناك مشكلة عالمية، لا يمكن لأي بلد حلها بمفرده أو بمعزل عن الآخرين. لذلك، هناك حاجة إلى التآزر والتعاون والتفاعل. روسيا، باعتبارها قوة عالمية كبرى، يمكن أن تلعب دورا مهما في حل النزاعات في إفريقيا”.

وشمال إثيوبيا في بؤرة الصراع منذ نوفمبر 2020. وقد اتهمت السلطات الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية، وشنت عملية في تيغراي. وكانت القوات الحكومية الإثيوبية مدعومة من إريتريا المجاورة.

في ربيع عام 2021، أعلنت السلطات الإثيوبية أن إريتريا ستسحب قواتها من تيغراي. في يونيو استولى “المتمردون” المسلحون في تيغري على المركز الإداري للمنطقة ، مدينة ميكيلي، وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا غير مشروط لإطلاق النار. ومع ذلك، أعلن “المتمردون” في وقت لاحق أنهم شنوا هجوما جديدا وفرضوا سيطرتهم على جزء كبير من جنوب تيغراي.

المصدر: نوفوستي