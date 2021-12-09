ليبيا – رأى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إن البرلمان الليبي استشعر الخطر المحيط بالاستحقاق الانتخابي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعاه إلى عقد جلسة بحضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الذي وصل إلى طبرق يوم الاثنين، حيث التقى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء أرجع عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات إلى عقد تلك الجلسة، التي جاءت بشكل طارئ، منبهًا إلى أنه في البداية كان هناك احترام للشروط التي أقرها البرلمان في القانون رقم 1 لانتخاب رئيس الدولة، وسارت العملية بالفعل في أجواء إيجابية وبهدوء، ولذا يحرص المجلس على أن تتواصل الانتخابات وفق الجدولة القانونية الموضوعة، فهي بارقة الأمل لخروج الليبيين من وضعهم الحالي.