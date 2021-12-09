إنجلترا – عاقبت الأسترالية سام كير، لاعبة تشيلسي الإنجليزي، شابا اقتحم أرض الملعب أثناء المباراة أمام يوفنتوس الإيطالي، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

ووجهت سام كير ضربة قوية بكتفها لمشجع اقتحم أرضية ملعب “كينغس ميداو” بالعاصمة لندن، لالتقاط صور “سيلفي” سقط على إثرها على الأرض قبل أن يتدخل أفراد من حفظ الأمن، وحصلت نجمة نادي تشيلسي ومنتخب أستراليا على بطاقة صفراء.

وطالبت إيما هايز، مدربة فريق تشيلسي بالمزيد من الحماية للاعبات، على خلفية هذه الواقعة، بقولها: “لا أعرف لماذا لم ينتظر حتى النهاية. كان بإمكانه التقاط صورة إذا كان يريد هذا حقا”.

وأضافت: “بغض النظر عن المزاح، يجب التفكير بشأن سلامة اللاعبات.. أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة تذكير لمسؤولي الملاعب والمراقبين بأن علينا أن نجعل الأولوية لسلامة اللاعبات”.

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا التعادل السلبي، إلى 11 نقطة، ويتصدر قائمة المجموعة الأولى لدوري الأبطال للسيدات، متقدما بفارق ثلاث نقاط أمام يوفنتوس وفولفسبورغ الألماني، ويحل الفريق اللندني ضيفا على الأخير يوم 16 ديسمبر الجاري، في الجولة السادسة الختامية لدور المجموعات.

يذكر أن فريق تشيلسي توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات على حساب أرسنال، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على ملعب “ويمبلي”.

المصدر: وكالات