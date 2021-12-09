ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري في بيان له عن بالغ أسفه للحادث المؤسف الذي تعرض له فندق ريكسوس بمدينة طرابلس والذي نتج عنه احتراق الفندق بالكامل.

الحراري وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، حمل رئاسة الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية عن هذا الحادث الأليم، الناتج عن فقدان القدرة على سرعة الاستجابة ومكافحة انتشار الحريق.

وشدد الحراري على أن ذلك نتيجة إهمال هيئة السلامة الوطنية من قبل حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يعكس ضعف تحديد الأولويات لدى السلطة التنفيذية، مضيفًا بأنه على الرغم من أن لجنة الداخلية أكدت مرارًا أهمية دعم الهيئة للقيام بمهامها وهذا الموضوع من ضمن القضايا التي أثارتها اللجنة في جلسة مسائلة الحكومة، إلا أن الحكومة لم تكترث للأمر ولم تضعه في حسابها ولم تخصص أي موارد تذكر للهيئة رغم أهميتها ودورها في الاستجابة للكوارث الناجمة عن الحرائق.

وأكد الحراري على أنه كان بالإمكان إنقاذ أجزاء كبيرة من الفندق إذا استجابت الهيئة بشكل جيد لمكافحة الحريق، مجددًا الدعوة لمحاسبة الحكومة عما حدث لهذا المرفق الهام نتيجة إهمالها دعم هيئة السلامة وما نتج عنه من خسائر فادحة.