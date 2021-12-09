بروكسل – أعلن المتحدث باسم الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن المفوضية الأوروبية أخذت في عين الاعتبار قرار مينسك بفرض حظر غذائي ضد الاتحاد الأوروبي كإجراء مضاد على عقوباته.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن تصريح لبيتر ستانو، اليوم الخميس: “أخذنا قرار مينسك بعين الاعتبار”، مشيرا إلى أن “المفوضية الأوروبية تدرس حاليا هذا القرار”. وأضاف أن تقييم العواقب المحتملة لهذا القرار سيتم لاحقا.

وأعلنت بيلاروس في 7 ديسمبر الجاري حظرا على توريد المواد الغذائية من الدول التي تمارس سياسة غير ودية تجاه مينسك، وذلك ردا على العقوبات الغربية. وعلى وجه الخصوص تشمل العقوبات البيلاروسية كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وألبانيا وإيسلندا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا والجبل الأسود وسويسرا. وتضم قائمة المنتجات الممنوع استيرادها من هذه الدول، اللحوم والألبان والفواكه والمكسرات والحلويات والملح وغيرها.

المصدر: تاس