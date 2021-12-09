لبنان – أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار، بعد أن كان سعر الصرف من المصارف 3900 ليرة.

وقال مصرف لبنان في بيان إنه “إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساسا لإعادة الثقة، وبانتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للإستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين، قرر مصرف لبنان لمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ل.ل. إلى 8000 ل.ل. على أنه وللحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أمريكي للحساب الواحد”.

وأكد المصرف أن “إنصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع الخطة المنوه عنها أعلاه وتنفيذها”، مشددا على “ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة والمبادرات الأساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي”.

يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) سجل اليوم، 25000 ليرة للبيع و24950 للشراء، بعد أن تجاوز نهاية شهر نوفمبر الماضي عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

المصدر: RT