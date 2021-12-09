مصر – وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر، وكان في استقباله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وبعد إقامة مراسم الاستقبال الرسمية في المطار، توجه ميقاتي إلى قصر الاتحادية في القاهرة، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور مدبولي. وقد جرى خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.

وبعد ذلك، زار ميقاتي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في حضور الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي.

هذا ويضم الوفد اللبناني إلى القاهرة، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

المصدر: RT