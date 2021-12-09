ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن الانتخابات الرئاسية أسقطت الأقنعة عن كل الوجوه، وأزاحت الستار عن ماوصفه بـ”مسرح الفوضى والعبث والكذب والنفاق والأوهام والفساد” لسنوات عديدة.

نصية وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء أضاف: “لم يعد لمعرقلي بناء الدولة سواتر تحميهم أو أكباش فداء يضحون بها أو شعارات زائفة يرفعونها أو مبادئ واهية يتغنون بها، فقد ظهروا جميعًا للعلن الان”.

وتابع نصية حديثه: “إذًا لا مناص الآن من إجراء تسوية ليبية حقيقية تشمل القضايا الجوهرية (السلاح، والحكم المحلي، وإدارة الثروة، والمواطنة، والدستور) يكون فيها التنازل للوطن، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأنانية الشخصية المقيتة وأوهام الماضي والحاضر لبناء دولة يسودها العدل والقانون والتبادل السلمي على السلطة”.