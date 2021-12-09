ليبيا – قال رئيس النقابة العامة للخبازين أبو خريص محمد إن أسعار الخبز في المخابز تشهد ارتفاعًا مثل باقي أسعار المواد الأساسية في الأسواق.

محمد وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة في الدولة لا يُرى منها غير الوعود، ولا يوجد حل لمشكلة غلاء الدقيق حتى الآن.

وأشار إلى أن النقابة أعدت دراسة حول كيفية تحديد سعر قنطار الدقيق أرسلتها إلى الجهات المعنية؛ للنظر فيها.

ونوه إلى مطالبته السابقة بتوحيد أسعار الدقيق قبل تحديد سعر رغيف الخبز،مضيفًا :”قدمنا 4 مقترحات وسلمناها لوزارة الاقتصاد، ولكن لم يتم النظر في هذه المقترحات”.

وأعرب عن استغرابه من تجاهل الجهات المسؤولة في الدولة لهذا الملف الخطير.

رئيس النقابة اختتم تصريحه بالقول: “عقدنا اجتماعًا مع وزارة الاقتصاد، منتصف أغسطس الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ونقابة الخبازين ومدير إدارة الشؤون التجارية، وإلى الآن لم تجتمع هذه اللجنة”.