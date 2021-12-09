ليبيا – قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إن الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع.

نورلاند وفقا لما نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شكر المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية ولايته يان كوبيش على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

وهنأت السفارة الأمريكية عبر سفيرها نورلاند ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة.