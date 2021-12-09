العراق – كشف رئيس لجنة الخبراء الماليين، عبد الباسط تركي، اليوم الخميس، عن إيقاف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستقطاع التلقائي من عائدات النفط العراقي لصالح تعويضات الكويت.

وقال تركي، إن “لجنة الخبراء تلقت اشعاراً من البنك الفيدرالي الأمريكي بإيقاف الاستقطاع”، لافتاً إلى أنه “بقيت دفعة أخيرة من تعويضات الكويت قدرها ٤٣ مليون دولار ستسدد عن طريق البنك المركزي العراقي دفعة واحدة لينهي العراق هذه التعويضات كاملة والتي تبلغ ٥٢.٣٨ مليار دولار”.

وبين، أنه “بعد ذلك سيقدم العراق طلباً الى الأمانة العامة للأمم المتحدة يطلب فيه إخراجه من أحكام الفصل السابع للميثاق الأممي”.

ودعا تركي إلى “تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الامم المتحدة بشكل تام”.

وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الجاري بعد إيداعها، أول من أمس ما يزيد على 207 ملايين دولار أمريكي، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمهيدا لإخراج العراق من الفصل السابع.

وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم “داعش”، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.