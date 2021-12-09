وزير الدفاع الهندي: لم يكن هناك نداء استغاثة قبل تحطم مروحية رئيس الأركان

وزير الدفاع الهندي: لم يكن هناك نداء استغاثة قبل تحطم مروحية رئيس الأركان

الهند – أكد وزير الدفاع الهندي إن مروحية القوات الجوية الهندية، التي تحطمت بحادث أسفر عن مقتل رئيس الأركان و12 شخصا آخرين، فقدت الاتصال بمراقبي الحركة الجوية قبل سبع دقائق من سقوطها.

وأضاف وزير الدفاع، راجناث سينغ، في بيان للبرلمان الهندي اليوم الخميس، “لم ترسل المروحية أي نداء استغاثة قبل العثور عليها مشتعلة في منطقة غابات”.

وقال سينغ إن لجنة تحقيق عسكرية بدأت عملها بعد ساعات من الحادث، وذكرت تقارير إعلامية أن مسجلي الصوت والبيانات (الصندوق الأسود)، قد تم انتشالها من الموقع.

ولم يشر وزير الدفاع إلى أي استغاثة لطاقم المروحية أو سوء الأحوال الجوية في المنطقة في ولاية تاميل نادو الجنوبية حيث تحطمت المروحية.

وقال سينغ إن رئيس أركان الجيش الهندي القتيل، بيبين راوات “خدم البلاد بشجاعة واجتهاد استثنائي”.

وقتل رئيس أركان الجيش الهندي بيبين راوات (63 عاما) وزوجته و11 من أفراد الجيش والقوات الجوية في حادث تحطم المروحية بجنوب البلاد يوم الأربعاء.

وقالت القوات الجوية إن الناجي الوحيد، هو النقيب فارون سينغ، ويعالج حاليا في مستشفى عسكري.

وكانت المروحية من طراز “إم أي 17 في 5” في طريقها من قاعدة جوية إلى كلية خدمات الدفاع بالجيش عندما تحطمت بالقرب من بلدة كونور، وهي محطة على تل في تاميل نادو. ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد أعمدة دخان من الحطام، بينما حاول السكان إخماد الحريق وانتشال الجثث من بين الحطام.

المصدر: “أسوشيتد برس”