إسبانيا – أفاد مصدر قريب من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بأن أندية الليغا والدرجة الأولى في البلاد وافقت على استثمارات مالية بقيمة 2.1 مليار يورو من الشركة الخاصة “سي.في.سي”.

وستحصل شركة الاستثمارات الخاصة “سي.في.سي” مقابل ذلك على 8.2 في المئة من أسهم شركة جديدة ستتولى إدارة إيرادات بث المباريات.

ويشكل هذا أول اتفاق للاستثمار بين شركة استثمار خاص وإحدى مسابقات دوري كرة القدم الكبرى في أوروبا.

وأوضح المصدر لوكالة “رويترز” أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري صوت 37 ناديا لصالح قبول الصفقة بينما عارض ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيك بيلباو وإيبيزا الصفقة وامتنع ناد واحد عن التصويت.

Official Statement: LaLiga General Assembly ratifies LaLiga Impulso with large majority of support.

وكان المطلوب دعم 32 ناديا على الأقل من إجمالي 42 بالدرجتين الأولى والثانية لإتمام الاتفاق.

وذكر مصدر مقرب من ريال مدريد لوكالة أن النادي سيبدأ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري كما هدد بذلك بعد الإعلان عن رفضه في أغسطس.

المصدر: “رويترز”